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За сутки из Кемерова вывезено более 18,2 тысяч кубометров снега

Основные снегоуборочные работы производятся в ночное время, чтобы не мешать потоку автотранспорта. 

24 марта в дневную смену задействовано 112 единиц спецтехники, в том числе 19 фронтальных погрузчиков, 19 тракторных щеток и 9 грейдеров. Трудятся около 200  дорожных рабочих. Работы продолжаются в каждом районе. Основная задача специалистов – обеспечить надлежащее состояние магистральных дорог с большим трафиком общественного транспорта. 

 Действует «горячая линия» для приёма сообщений о недостатках содержания улично-дорожной сети МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00. Телефон «горячей линии» МБУ «Жилкомцентр»: 31-23-32.

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kuzbassnews.ru
25/03/2021
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