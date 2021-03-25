За сутки из Кемерова вывезено более 18,2 тысяч кубометров снега

Сергей Цивилёв поручил главам муниципалитетов лично проверить качество очистки снега Глава региона поручил всем главам городских и муниципальных округов лично проверить жилые дома в...

В Шерегеше идёт регистрация на Grelka Fest Первый массовый спуск запланирован на 3-е апреля.

Мэрия Кемерова увеличит число транспорта на городских маршрутах В администрации готовятся к сезонным изменениям.В кузбасской столице не только сокращают транспорт...