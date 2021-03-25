За сутки из Кемерова вывезено более 18,2 тысяч кубометров снега

Основные снегоуборочные работы производятся в ночное время, чтобы не мешать потоку автотранспорта.
24 марта в дневную смену задействовано 112 единиц спецтехники, в том числе 19 фронтальных погрузчиков, 19 тракторных щеток и 9 грейдеров. Трудятся около 200 дорожных рабочих. Работы продолжаются в каждом районе. Основная задача специалистов – обеспечить надлежащее состояние магистральных дорог с большим трафиком общественного транспорта.
Действует «горячая линия» для приёма сообщений о недостатках содержания улично-дорожной сети МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00. Телефон «горячей линии» МБУ «Жилкомцентр»: 31-23-32.
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