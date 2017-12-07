За сутки кемеровские дорожные службы вывезли c улиц 12000 кубометров снега

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Ночью в уборке городских дорог и пешеходных зон участвовали 89 единиц спецтехники.
Утром на линии вышли 138 снегоуборочных машин и 243 дорожных рабочих.
На проспектах Октябрьском, Ленина, Ленинградском, Химиков, Шахтёров, Кузбасском, Логовом шоссе, улицах Терешковой, Марковцева, 50 лет Октября, Дзержинского, Серебряный бор, 40 лет Октября, Нахимова, Центральном проезде, бульваре Строителей и других организована патрульная очистка.
Комплексы плужно-смёточных машин посыпают песчано-соляной смесью дороги и убирают шугу.
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