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За сутки с дорог Кемерово вывезли более 12 800 кубометров снега

В ночную смену работы по уборке дорог и пешеходных зон проходили во всех районах города, в них были задействованы 67 единиц техники, в том числе 6 ДМК, 5 тракторных щёток, 9 погрузчиков, 5 автогрейдеров, 31 самосвал и другие снегоуборочные машины.

За сутки расчищено 27 автомобильных дорог. Очередность и сроки проведения были установлены в зависимости от категории дорог. В первую очередь убирались въезды в город, скоростные и магистральные улицы, по которым проходят троллейбусные и автобусные маршруты.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/03/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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