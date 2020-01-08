За сутки с территорий Кузбасса вывезено 26 тысяч кубометров снега

С начала установления снежного покрова (конца октября) с территорий Кузбасса вывезено более 1,2 млн кубометров. За минувшие сутки - 26 тысяч кубометров.
Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, сегодня на снегоуборке заняты 2,2 тыс. человек и почти 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 75 единиц привлечены муниципалитетами с предприятий.
Фото: пресс-служба АКО
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