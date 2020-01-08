За сутки с территорий Кузбасса вывезено 26 тысяч кубометров снега

Кузбассовцы собрали подарки сиротам на три миллиона рублей Жители Кузбасса менее чем за месяц собрали подарки на сумму более трёх миллионов рублей для детей-...

Кузбассовцы собрали подарки для сирот на 3,4 миллиона рублей По итогам мероприятий 2018-2019 годов детям было передано 3 766 подарков на сумму более 3,6...

На снегоуборке в Кузбассе заняты более 2000 человек Сегодня в Кемеровской области на уборке снега с городских дорог и улиц заняты 2 200 человек и почти...