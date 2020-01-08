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За сутки с территорий Кузбасса вывезено 26 тысяч кубометров снега

С начала установления снежного покрова (конца октября) с территорий Кузбасса вывезено более 1,2 млн кубометров.  За минувшие сутки - 26 тысяч кубометров.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, сегодня на снегоуборке заняты 2,2 тыс. человек и почти 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 75 единиц привлечены муниципалитетами с предприятий.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
08/01/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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