За сутки в Кузбассе выпала треть месячной нормы снега

Мэр Кемерова поздравил налоговиков с профессиональным праздником Глава Кемерова Илья Середюк поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником,...

Жители Кемерова в центре города спасли от педофила 11-летнюю школьницу В Кемерове 11-летняя школьница едва не стала жертвой педофила.

Кемеровчане опасаются ездить в старом лифте в собственном доме Жители дома № 39 по улице Тухачевского опасаются ездить в лифте, который служит уже 20 лет.