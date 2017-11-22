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За сутки в Кузбассе выпала треть месячной нормы снега

В ночь на 22 ноября в Кемеровской области выпала треть декадной нормы снега. Обильные снегопады стали причиной огромных дорожных пробок.

В большинстве районов Кузбасса снег продолжает идти. На дорогах работают дорожные службы.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 23 ноября на территории области будут продолжаться осадки в виде мокрого снега, местами метели, гололед.

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kuzbassnews.ru
22/11/2017
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