За текстовые сообщения должнику микрокредитная компания заплатит 25 000 рублей

В марте 2021 года микрокредитная организация «Займ-Экспресс» направила на телефонный номер четыре текстовых сообщения, оповещающие, что займ не оплачен. Однако по закону не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим числом более двух раз в сутки и более четырех раз в неделю.

К тому же, вопреки требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-Ф3, должнику не было сообщено наименование кредитора.

Суд постановил, ООО Микрокредитную компанию «Займ-Экспресс» признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КРФ об АП, и назначить наказание в виде административного штрафа, в размере 25000 тысяч рублей.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (с учётом требований статьи 15 приведённого выше Закона) текст судебного акта размещён на официальном сайте Кемеровского районного суда Кемеровской области № 5-475/2021 ).

Официальный представитель суда Дмитрий Бакальчук