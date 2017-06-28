За убитую лосиху с браконьера взыскано 200 тысяч рублей

По иску прокурора Ленинск-Кузнецкого района суд взыскал с браконьера ущерб от незаконной охоты – 200 тысяч рублей.
В октябре 2014 года мужчина, не имея разрешения на охоту незаконно, из зарегистрированного охотничьего карабина модели «Сайга» выстрелил в самку лося, после чего, автомобил-еь «УАЗ-Патриот», преследовал раненое животное по полю до его падения.
В феврале 2017 года постановлением мирового судьи уголовное дело по п.п. «а», «б» ч.1 ст.258 УК РФ в отношении браконьера было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гражданский иск Департамента охраны объектов животного мира Кемеровской области о взыскании ущерба с подсудимого ущерба был оставлен без рассмотрения.
Прокурор Ленинск-Кузнецкого района обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного объекту животного мира и просил взыскать 200 тысяч рублей.
Ответчик иск не признавал, но Ленинск-Кузнецкий городской суд иск удовлетворил и взыскал в пользу бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального района 200 тысяч рублей.
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