За убийство 12-летней девочки междуреченец приговорен к 24 годам колонии строгого режима

44-летний житель Междуреченска признан виновным в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, совершенном 10 лет назад.

20 января 2007 года родители, обеспокоенные тем, что 12-летняя дочь не вернулась домой, отправились на ее поиски. Отец девочки, заметив, что в подъезде двери подвального помещения приоткрыты, заглянул внутрь и увидел рюкзак, принадлежащий дочери. Осмотрев подвал, он обнаружил тело девочки с признаками насильственной смерти.

Прибывшие стражи порядка установили, что ребенка задушили. На теле девочки имелись следы насильственного преступления сексуального характера. Установить личность подозреваемого тогда не удалось. За десять лет на причастность к преступлению проверено более 7 тысяч жителей области, проведено порядка 700 генотипоскопических экспертиз. Необходимо отметить, что у лиц, совершавших аналогичные преступления на территории Российской Федерации, отбирались биологические образцы, отпечатки пальцев для дальнейшего их сравнения с объектами, обнаруженными на месте преступления.

В 2016 году по подозрению в совершении имущественного преступления был задержан мужчина, который неофициально подрабатывал в ЖКХ. При проверке по дактилоскопическому учету выявили совпадение с отпечатками пальцев, обнаруженных на месте убийства ребенка.

Проведенное генотипоскопическое исследование подтвердило причастность мужчины к преступлению.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступления мужчина хроническим психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Ему поставлен диагноз: педофилия. Объем уголовного дела составил более 50 томов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.