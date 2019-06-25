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За убийство сожительницы мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима

58-летний житель Березовского признан виновным в убийстве 33-летней сожительницы.

В апреле 2018 года осужденный распивал спиртное в компании 33-летней сожительницы у себя дома. Во время застолья мужчина поинтересовался у женщины, что она будет делать, если он внезапно умрет, поскольку она нигде не работает и он содержит ее. Сожительница ответила, что найдет мужчину, который будет ее финансово обеспечивать.

Ответ не понравился обвиняемому, он взял нож и нанес женщине множество ранений, от полученных повреждений она скончалась на месте.

Только на следующий день мужчина пошел к соседям и попросил вызвать сотрудников полиции, при этом рассказав им, что женщина якобы совершила самоубийство. Однако прибывшая следственно-оперативная группа установила криминальный характер смерти потерпевшей, злоумышленник был задержан. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
25/06/2019
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