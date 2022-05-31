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За убийство женщины с детьми мужчина приговорен к пожизненному заключению

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю региона, признанного признан виновным в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего и в надругательстве над телами умерших.

Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал руководству следственного управления СК России по Кемеровской области-Кузбассу доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следствием и судом установлено, что 27-летний местный житель был знаком с 28-летней женщиной и ее двумя малолетними детьми. Накануне произошедшего он пришел к хозяйке в гости, где они совместно распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора. Злоумышленник нанес женщине, ее 9-летнему сыну и 7-летней дочери множественные ножевые ранения. После чего с целью сокрытия преступления собрал вещи со следами крови, сотовый телефон потерпевшей и скрылся. Их тела обнаружили после того, как соседи заявили, что давно не видели женщину с детьми.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов, сотрудников ГУ МВД России по Кемеровской области. В ходе осмотра квартиры с применением различной криминалистической техники обнаружены следы, благодаря которым в течение нескольких часов лицо, причастное к совершению преступления, было установлено, 27-летний мужчина задержан. В ходе предварительного следствия также было установлено, что обвиняемый совершил надругательство над телами умерших.

Со следствием он сотрудничал, вину признал. Ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. По делу допрошено более 50 свидетелей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

 

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
kuzbassnews.ru
31/05/2022
Происшествия

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