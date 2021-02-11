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За услугами Пенсионного фонда - в МФЦ

ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что по многим вопросам, отнесенным к компетенции органов Пенсионного фонда, можно обратиться в ближайший МФЦ.

В 2020 г. в МФЦ Кузбасса 72728 человек получили услуги ПФР. За получением, обменом СНИЛС, выдачей дубликата СНИЛС в прошлом году обратилось более 29 тысяч кузбассовцев, за справками о размере пенсий (и иных выплат) – 12,3 тысячи, по вопросам выплаты пенсий – 7,2 тысячи человек. Также через МФЦ 6,4 тысячи семей подали документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а 2,7 тысяч кузбассовцев обратились за получением выписки из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Благодаря развитию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) по многим услугам специалисты МФЦ выдают результат сразу в момент обращения гражданина. Отделы «Мои документы» ведут более продолжительный график приёма посетителей. Как правило, граждан принимают в один из выходных дней.

В городах и районах Кузбасса действует 34 отдела «Мои документы» уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных услуг Кузбасса. Сейчас там предоставляется 14 услуг ПФР. Ближайший офис УМФЦ можно найти на сервисе моидокументы.рф, а также на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Общество
kuzbassnews.ru
11/02/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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