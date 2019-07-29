За выходные кемеровские дорожники привели в порядок несколько участков улиц

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За последние сутки восстановление дорожного полотна с помощью технологии «дюра-петчер» прошло на Клубном переулке, перекрёстке улицы Ворошилова и проспекта Химиков, улице Станционной. Площадь восстановленных участков дорог составила более 320 кв.м.
Всего с начала сезона рабочие ямочный ремонт на 22 000 кв.м, санировали битумом почти 90 000 м дефектов городских автодорог.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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