За выходные кемеровские дорожники привели в порядок несколько участков улиц

В центре Кемерова произошёл крупный пожар В центре Кемерова произошёл крупный пожар. Горел гаражный бокс по улице Боброва. О возгорании в...

Игрока новокузнецкого «Металлурга» не пустили в европейскую страну Воссоединение нападающего с «Металлургом» произойдёт не ранее 10 августа. К этой дате хоккеисты «...

Сразу на неделю останутся без телевидения жители 4 городов Кузбасса Жители четырех городов Кузбасса на неделю останутся без телевидения.