Новости Кузбасса

6 июня в Кемерово вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику ВУЗа за получение трех взяток в размере 750 тысяч рублей.
В августе 2015 года в 33-летний руководитель правового управления учреждения высшего образования предложил представителю частной охранной организации передать ему взятку в сумме 250 тысяч рублей за заключение договоров по охране зданий и территорий ВУЗа как с единственным исполнителем услуг. Обеспечив право заключить договор, обвиняемый в ноябре 2015 года получил требуемые деньги.
Аналогичным образом он получил взятки по 250 тысяч рублей от того же представителя в январе и апреле 2016 года за предоставление права заключить договоры об охране зданий и территорий в нарушение процедуры проведения закупок. Деньги получил в Новокузнецке в офисе и в торгово-развлекательном комплексе «Глобус».
Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 млн. 500 тысяч рублей и 6 лет лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.
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