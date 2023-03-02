За январь 2023 года Социальный фонд в Кузбассе произвел специальную социальную выплату 8 684 медицинским работникам

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу за январь 2023 года назначило и выплатило специальную социальную выплату 8 684 медицинским работникам на общую сумму 67,7 млн. руб.

Специальная социальная выплата полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплат составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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