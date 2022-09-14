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Забег в честь олимпийского призера из Росгвардии состоялся в Кузбассе

 В Березовском на территории лыжного комплекса спортивной школы имени Александра Бессмертных прошло традиционное спортивное мероприятие «Бег друзей Александра Бессмертных».

Военнослужащий Сибирского округа Росгвардии заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам лейтенант Александр Бессмертных проводит забег в родном городе юбилейный десятый раз. В нем приняли участие около трехсот жителей Кузбасса и гостей региона.

 По традиции участникам предстояло преодолеть дистанцию в четыре километра вместе с олимпийским призером. В завершение состоялся розыгрыш призов от Александра Бессмертных.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Березовский
kuzbassnews.ru
14/09/2022
Спорт
Березовский
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