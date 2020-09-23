Заболевания, с которыми не берут в армию: получение отсрочки и освобождения от службы

Некоторые молодые люди заранее готовятся к военной службе. Юноши начинают задумываться о физической форме или корректировать свои планы о прохождении учебы. Однако не все желающие смогут пойти на службу. У многих призывников возникает вопрос, почему не берут в армию . Рассмотрим, в каких случаях юноша не будет допущен на службу.

Проблемы со здоровьем:

Определенный процент призывников освобождается от армейской службы по причине наличия различных заболеваний. Многое зависит не только от факта наличия болезни, но и от степени проявления данного состояния.

Вот самые распространенные диагнозы, которые несовместимы с армейской службой:

Сколиоз второй степени - происходит деформация позвоночника. В данном случае величина искривления должна быть не менее 11 градусов. При этом призывник жалуется на отсутствие чувствительности в зоне сухожилий. Плоскостопие третьей степени - данная болезнь практически несовместима с ношением армейских сапог. При наличии плоскостопия требуется специальная ортопедическая обувь. Проблемы с суставами - при наличии артроза 2 или 3 степени, который распространился на суставы нижних конечностей. Существенные нарушения зрения - факт слепоты или наличие глаукомы является поводом для получения отсрочки. Также это касается молодых людей, которые получили значительные травмы глаз. Наличие гипертонической болезни - в случае обнаружения у призывника повышенного артериального давления в состоянии покоя можно говорить о предоставлении отсрочки. Важно пройти комплексное обследование. В случае подтверждения диагноза юноша к армейской службе не допускается. Нарушение со стороны органов слуха - не подходят для армейской службы люди с плохим слухом и хроническим отитом. При обнаружении хронической формы панкреатита юноша считается негодным для военной службы. Диагностирование грыж, которые нарушили работу органов пищеварения.

В каких случаях юношу не возьмут в армию?

Вот какие обстоятельства могут помешать службе в армии:

При отсутствии одного или нескольких пальцев, а также если подтверждена значительная деформация верхней конечности. Отсутствие одной из конечностей. Стоит помнить, что перелом не является причиной для освобождения от военной службы. В этом случае можно рассчитывать только на получение временной отсрочки. За это время призывник должен восстановить здоровье и пройти повторное медицинское обследование. Если травма не принесла серьезных осложнений для организма, то в следующий призыв юноша отправится к месту несения службы. При обнаружении камней в органах желудочно-кишечного тракта мужчина направляется на лечение. Возможность призыва в армию может обсуждаться только после курса лечения. Нарушения психического состояния может стать существенной причиной для получения отсрочки. Наличие шизофрении или приступов неконтролируемого страха ставят под угрозу жизнь окружающих людей. Такой человек не может быть направлен на военную службу.

Для подтверждения диагноза предстоит пройти детальное обследование. Это далеко не полный список болезней, которые несовместимы с военной службой. Более подробную информацию можно найти в Расписании болезней.