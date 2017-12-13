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Зачем младенцу «пенсионная» карточка?

С начала 2017 года ОПФР по Кемеровской области зарегистрировало 26 тысяч новорожденных и оформило для них СНИЛС.

Регистрация новорожденных проходит на основании данных, которые в ПФР поступают от органов ЗАГС. Родители малыша (мама, папа, а также законные представители) могут через пару недель после получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС обратиться в любое территориальное Управление ПФР в отдел организации персонифицированного учета и получить уже готовое страховое свидетельство — «пенсионную» пластиковую карточку. Для получения СНИЛСа в Управлении ПФР записываться на прием заранее не надо. При себе требуется иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Родители новорожденного также могут самостоятельно обратиться в территориальное Управление ПФР и подать анкету о регистрации ребенка в системе ПФР.

Автоматическая регистрация детей в системе ПФР производится только в отношении новорожденных. Если в семье есть еще ребенок (дети) младше 14 лет, и на него (них) не открыт СНИЛС, необходимо также обратиться в Управление Пенсионного фонда и заполнить анкету.

Сегодня СНИЛС применяется для формирования федеральных и региональных реестров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, например: получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок и школьного питания детей. Он требуется для определения ребенка в дошкольные учреждения, для допуска школьника к экзаменам в школе.

СНИЛС является основным идентификатором гражданина в системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Через эту систему государственные ведомства самостоятельно запрашивают необходимые документы для оказания различных услуг гражданину. Для получения государственных и муниципальных услуг через Единый портал государственных услуг также необходим СНИЛС.

Общество
kuzbassnews.ru
13/12/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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