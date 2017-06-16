Зачем россиян учат выживать на митингах

В сети набирает популярность видеоролик, обучающий россиян выживанию на митингах. Авторы представляют аудитории «5 способов выжить» на массовых акциях протеста, рассказывая о слезоточивом газе и коктейлях Молотова.

Задумка ролика, казалось бы, здравая: закадровый голос перечисляет набор логичных и грамотных советов, которые могли бы помочь людям с одной стороны выразить свою точку зрения, а с другой – сохранить правопорядок, сделать акцию мирной и безопасной для всех ее участников. Тем не менее, вслед за разумными тезисами зритель слышит о необходимости использования специальной экипировки, защищающей от слезоточивого газа и коктейлей Молотова. Добавляет эмоций и соответствующий видеоряд.

«Есть ощущение, что при помощи этого ролика некто пытается оказать влияние на умы людей», заявила корреспонденту Nation News российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. Неизвестные авторы ролика дают пять «полезных» советов, которые помогли бы россиянам законно, а самое главное безопасно участвовать в митингах.

Закадровый голос предупреждает, что митинг обязательно должен быть согласован с властями, и что ответственность за соблюдение правопорядка лежит не только на организаторах, но и на участниках мероприятий. Также авторы ролика рекомендуют протестующим воздержаться от оскорблений сотрудников правоохранительных органов, других участников массового митинга или случайных прохожих.

Дальше начинаются странности: авторы отмечают, что идеальной «одеждой» для митинга является асбестовый костюм и противогаз, которые защищают кожу и слизистую от применения коктейлей Молотова и слезоточивого газа. Как известно, хризотил-асбест – натуральный волокнистый минерал, широко применяемый в строительстве и промышленности. Материалы, изготовленные на его основе отличаются огнестойкостью, невосприимчивостью к перепадам давления и температур. Асбестовые костюмы – традиционная экипировка пожарных. Хризотил-асбест позволяет огнеборцам долгое время находиться в очагах пожара без ущерба для здоровья.

Упоминание о необходимой на митинге экипировке встревожило экспертов. «Людей заранее готовят к тому, что может происходить что-то нехорошее. Здесь палка о двух концах — с одной стороны авторы говорят, что не нужно провоцировать власти, но с другой стороны вас готовят к тому, что может спокойно прилететь коктейль Молотова или вещество раздражающего действия — это как так то? Если митинг санкционирован заранее, если не нарушаются законы страны, то откуда взяться этому пресловутому коктейлю Молотова или газу «Черемуха»? С чего должны начаться столкновения?» – задается вопросами Наталия Елисеева.

Политтехнолог уверена, что данный ролик не мог появиться просто так. «Учитывая стремительно падающий рейтинг нашей оппозиции, единственное, что сейчас как-то сможем им помочь заново набрать людей — это как раз жесткие, радикальные меры. И самый главный совет, который лично я хочу дать всем желающим отправится на митинг: задумайтесь, зачем вообще идти на митинг? Нужно понимать, вы хотите пойти туда по своему желанию или же вас туда направляют? В 90% случаев людей туда направляют, а они этого даже не осознают. Политтехнологии применяются везде и они всегда одинаковые со всех сторон. И этот ролик как раз один из видов политтехнологий», — заключила эксперт.