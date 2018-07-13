Задайте вопрос специалисту Пенсионного фонда

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что по всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, основных положений федеральных законов и изменений в пенсионном законодательстве можно обратиться по телефону горячей линии Отделения. Ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17-30 специалисты Пенсионного фонда отвечают на телефонные звонки жителей Кузбасса. С начала года таким образом уже было проконсультировано 228 человек.

Телефон горячей линии, по которому можно задать интересующий вопрос: (3842) 58-73-20.