Задайте вопрос специалисту ПФР

Кузбассу пообещали три дня грозы Жителей Кемеровской области ждёт три дня грозы с сильным ветром, сообщается на сайте Кемеровского...

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на неделю Сотрудники Кемеровского гидрометцентра составили прогноз погоды на неделю в регионе. Согласно...

Кузбасс вошел в топ-5 регионов Сибири с самым дешевым бензином Бензин марки АИ-92 со стоимостью в 41,02 рубля оказался на второй строчке рейтинга, тем самым...