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Задайте вопрос специалисту ПФР

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что по всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, основных положений федеральных законов и изменений в пенсионном законодательстве можно обратиться по телефону горячей линии Отделения. Ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17-30 специалисты Пенсионного фонда отвечают на телефонные звонки жителей Кузбасса. С начала года, таким образом, уже было проконсультировано 1525  человек.

Телефон  горячей линии,  по  которому  можно  задать  интересующий  вопрос: (3842) 58-73-20.

Общество
kuzbassnews.ru
13/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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