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В Анжеро-Судженске задержали подозреваемого в проникновении в частный дом с целью хищения имущества

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который через разбитое окно проник в частный дом и похитил сумку с носимыми вещами.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении заявительницы на улице Мамонтова. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что неизвестный в отсутствие хозяев проник в неохраняемый частный дом и похитил сумку с одеждой 40-летней местной жительницы.

 В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили предполагаемого виновника, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний сосед потерпевшей, признавший вину.

 Для дальнейшего разбирательства и установления местонахождения похищенных вещей горожанки росгвардейцы передали задержанного сотрудниками органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
03/11/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
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