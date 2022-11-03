Задержали разыскиваемого злоумышленника за серию хищений из торговых точек

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который находился в розыске за хищения товаров из городских торговых точек.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одну из финансовых организаций города. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от работницы охраняемого объекта, что один из посетителей после сделанного ему замечания из-за шумного поведения устроил словесную перебранку с персоналом, нарушив прием работы банка.

Росгвардейцы проверили личность нарушителя, которым оказался разыскиваемый за серию имущественных преступлений из городских магазинов 38-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия