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Задержали разыскиваемого злоумышленника за серию хищений из торговых точек

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который находился в розыске за хищения товаров из городских торговых точек.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одну из финансовых организаций города. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от работницы охраняемого объекта, что один из посетителей после сделанного ему замечания из-за шумного поведения устроил словесную перебранку с персоналом, нарушив прием работы банка.

 Росгвардейцы проверили личность нарушителя, которым оказался разыскиваемый за серию имущественных преступлений из городских магазинов 38-летний местный житель.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину инициаторам розыска.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
03/11/2022
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