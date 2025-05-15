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Задержанный транспортными полицейскими житель Иркутской области предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, возбужденного в отношении 45-летнего жителя города Черемхово.  Сотрудники ЛОП на станции Тайга Кузбасского ЛУ МВД России задержали фигуранта в пассажирском поезде сообщением Владивосток-Москва, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 13 свертков с мефедроном. Установлено, что обвиняемый приобрел запрещенные вещества дистанционно через сеть Интернет.  Мужчине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России 

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