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Заходите в ПФР со смартфона

Получить информацию о состоянии своего лицевого счета в ПФР, проверить, перечисляет ли работодатель страховые взносы, записаться на прием в клиентскую службу или заказать нужный документ – все это доступно в смартфоне. Более 500 тысяч человек уже скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан.

Мобильное приложение ПФР Электронные сервисы – это Личный кабинет гражданина в телефоне. Приложение бесплатное и доступно на платформах iOS и Android. После загрузки для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.

После авторизации на главной странице приложения можно увидеть данные о страховом стаже и количестве пенсионных баллов. Личный кабинет представлен несколькими разделами.

С помощью приложения ПФР можно:

-       получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, о назначенной пенсии и социальных выплатах, о размере (остатке) средств материнского (семейного) капитала, об истории своих обращений в ПФР;

-       найти ближайшую клиентскую службу ПФР;

-       записаться на приём;

-       заказать справки и документы;

-       направить обращение в онлайн-приёмную ПФР.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации учетной записи. Например, с помощью мобильного устройства можно записаться на прием в клиентскую службу, заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Общество
kuzbassnews.ru
10/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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