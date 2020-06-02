Заключенному, сбежавшему из здания суда, вынесен приговор

Суд признал виновным ранее судимого 33-летнего жителя Междуреченска в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти и в побеге из-под ареста или из-под стражи.

29 января 2020 года в здании одного из районных судов Новокузнецка начальник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму в виде гематомы, ушибов, раны подбородка и шеи. Затем злоумышленник покинул здание суда, скрывшись в неизвестном направлении.

Только через несколько дней его местонахождение было установлено, мужчину задержали в подъезде одного из многоэтажных жилых домов. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, свой поступок объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела нарушений закона в действиях начальника конвойной службы, конвоировавшего подсудимого, не выявлено.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.