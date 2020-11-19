Законные представители найдутся в ЕГИССО

С 2021 года попечителям и опекунам не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие их статус, благодаря Единой государственной информационной системе социального обеспечения* (ЕГИССО). Она будет содержать сведения обо всех законных представителях граждан.

Государственные органы будут сами получать такие данные через ЕГИССО для предоставления пособий или льгот.

Оформлять различные меры социальной поддержки для своих подопечных законные представители будут через портал госуслуг.

Кроме этого, до конца 2020 г. в ЕГИССО будет внесена информация о лишении, ограничении или восстановлении родительских прав граждан.

Это позволит избежать случаев назначения государственных льгот людям, лишенным родительских прав, безотносительно от их места жительства и места принятия решения о лишении родительских прав.

Работа по наполнению ЕГИССО сведениями о законных представителях и лицах, в отношении которых вынесены решения суда о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав ведется на основании соглашений об информационном взаимодействии между ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу и Министерством образования и науки Кузбасса, а также территориальными органами опеки и попечительства. Наполнение системы данными за прошлый период завершится в декабре 2020 года. Далее сведения в ЕГИССО будут поступать на регулярной основе.

*ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения, являющаяся информационным центром учета и анализа социальных расходов, позволяющая гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней.