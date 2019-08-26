Новости Кузбасса

20 августа в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя прошли последние мероприятия под открытым небом, в рамках первого сезона проекта "Дверь в лето" поддержанного социальной программой «Зеленая волна» компании РУСАЛ.

За период работы летнего проекта состоялось 11 мероприятий, которые посетило более 200 человек!

6 мая команда проекта «Дверь в лето» провела первую встречу с волонтерами. Участники встречи познакомились друг с другом и обсудили план работ.

25 мая в летнем дворике состоялась волонтерская акция "Поймай радугу" , которая дала старт созданию зелёного культурного пространства. Силами молодежного «десанта» была проведена активная подготовительная работа: ребята обрабатывали землю, создавали арт-объекты будущего культурного пространства: книжные стеллажи, забавный мусорный контейнер, цветочный велосипед.

14 июня прошел мастер-класс "Это лето - наше лето" по росписи садовых табличек для растений и изготовлению цветочной гирлянды. Оценить свои работы волонтеры смогли сразу же после завершения мастер-класса. Все вместе они вышли в летний дворик и установили на клумбе яркие таблички с названиями более 20 растений.

18 июня в Отделе читальных залов библиотеки им. Н. В. Гоголя состоялось мероприятие "Я буду огород сажать", посвященное творчеству детского писателя Николая Носова и его рассказу «Репка». В новом летнем дворике воспитанники Центра социальной помощи семье и детям «Берег надежды» смогли ощутить себя на месте героев рассказа. Каждый из ребят посадил семечко репы и полил свой будущий урожай!

26 июня состоялось праздничное открытие проекта «Дверь в лето» – обновленного зеленого культурного пространства летнего дворика в Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя.

3 июля в летнем дворике библиотеки им. Н. В. Гоголя прошла встреча победителей грантовых конкурсов «Помогать просто» 2018 года и «Зелёная волна» 2019 года компании РУСАЛ. В неформальной обстановке они поделились результатами реализации проектов, трудностями, достижениями, планами дальнейшей работы.

13 июля состоялась встреча литературных клубов, посвященная книге Р. Хайнлайна «Дверь в лето». Встреча получилась очень интересной и живой, а моментами трогательной и глубокой. Каждый из присутствующих поделился своим видением на сюжет книги. «Будущее всегда лучше прошлого», и, возможно, именно это объясняет притягательную силу фантастики как жанра.

26 июля летний дворик стал местом встречи молодых художников Новокузнецка. Переменчивая новокузнецкая погода благоволила гостям и практически не капризничала, что сделало этот пленэр по-настоящему летним. На память гости получили в подарок альбомы по искусству. Надеемся, что они вдохновят их на создание новых шедевров!

30 июля прошел мастер-класс по оригами и флористике. Мастера Марина Маринина (художник-декоратор, флорист) и Оксана Пилюгина (салон цветов «Донна Роза») помогали участникам создавать фигуры из бумаги и розы из сладостей.

7 августа прошло закрытие первого сезона проекта «Дверь в лето», на котором ребята мастерили оригинальную поделку «Лето в корзинке», а гости старшего возраста изготавливали вытынанку (славянское новогоднее украшение, представляющее из себя вырезанный из бумаги орнамент).

20 августа в честь открытия первого летнего сезона проекта был объявлен селфи-конкурс. Всего было 5 победителей, которые получили в подарок книги о лете и мелочи для книголюбов.