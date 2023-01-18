Зам генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии по вопросам правоохранительной деятельности

17 января заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, проведенной полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, на котором рассмотрены вопросы реализации органами власти мер по обустройству территорий, прилегающих к пунктам пропуска, в приграничных регионах Сибири, развития сети исправительных центров, проблемы в сфере миграции.

Выступая по обозначенным вопросам, заместитель Генпрокурора России отметил, что повестка совещания содержит актуальные для округа вопросы, требующие пристального внимания органов власти и правоохраны, иных ведомств и учреждений.

Дмитрий Демешин обозначил актуальность вопроса нейтрализации угроз национальной безопасности страны в миграционной сфере, особенно в условиях сложившейся в стране ситуации. Рост количества прибывающих в округ иностранных граждан и лиц без гражданства повлек за собой рост преступности. За 9 месяцев 2022 г. в округе расследовано 1 688 преступлений, совершенных указанной категорией граждан, что на 10,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 г., почти 40 % из них – тяжкие и особо тяжкие уголовно наказуемые деяния.

Серьезную озабоченность вызывает почти четырехкратный рост количества преступлений, совершенных мигрантами в составе организованных групп и преступных сообществ, вдвое – в сфере незаконного оборота наркотиков, с использованием IT-технологий. Негативное влияние на состояние преступности оказывают деяния, связанные с незаконным пересечением государственной границы РФ, организацией незаконной миграции.

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев акцентировал внимание на необходимость развития сети исправительных центров. Их создание расширит возможность применения не связанного с лишением свободы уголовного наказания в виде принудительных работ, а значит трудоустройства и как следствие – погашение ущерба, причиненного преступлением данными лицами, содержание семей, исполнение алиментных и других обязательств.

Деятельность органов уголовно-исполнительной системы по созданию исправительных центров требует корректив, поскольку не всегда сопровождается обеспечением надлежащих условий для отбывания уголовного наказания. Допускается превышение лимита наполнения исправительных центров, имеют место нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением воспитательной и профилактической работы с осужденными данной категории, контроля их поведения, нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, материально-бытового обеспечения, защиты их трудовых прав и др.

Заместитель Генерального прокурора России обратил внимание руководителей регионов, правоохранительных органов на выполнение полномочий по финансированию государственных и муниципальных программ профилактики экстремизма и терроризма, проблему предупреждения негативного воздействия на несовершеннолетних, пресечения проникновения на территорию Российской Федерации под видом беженцев и вынужденных переселенцев незаконных мигрантов, участников радикальных националистических объединений, экстремистских и террористических формирований, выявления каналов доставки оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконного оборота наркотиков, пресечения, особенно в период проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, фактов склонения молодежи к участию в противоправной деятельности, их вовлечения посредством сети «Интернет» в диверсионную, подрывную работу на стороне ВСУ, в том числе посредством участия общественных организаций, лидеров общественного мнения.

В ходе заседания предложен комплекс дополнительных мер, способствующих решению указанных задач.

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