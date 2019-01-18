Замдиректора детского дома оштрафовали за смерть ребенка

В Кемерово 52-летняя бывшая заместитель директора детского дома признана виновной в халатности.

В октябре 2018 года подозреваемая без обязательного письменного заявления, по телефонному звонку родителей, отпустила домой на несколько дней 16-летнего воспитанника. При этом женщина обязана была убедиться, что ребенок находится дома. Однако она не созвонилась с родителями подростка, не поинтересовалась у них, пришел ли он домой.

Днем спустя родители подростка обратились в полицию с заявлением о его безвестном исчезновении: юноша не пришел домой из социального учреждения. Через несколько дней его тело было обнаружено, установлен криминальный характер смерти пропавшего подростка.

В настоящее время предварительное следствие по факту убийства 16-летнего юноши продолжается. Обвиняемый в убийстве заключен под стражу.

Судом подозреваемой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.