Заместитель командующего Сибирским округом вручил госнаграды росгвардейцам-участникам спецоперации

В Кемерове заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии по тылу полковник Олег Саматов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим спецназа Росгвардии, отличившимся во время проведения специальной военной операции.

Полковник Олег Саматов и командир спецподразделения подполковник Батор Шадоев вручили пятидесяти росгвардейцам государственные награды, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу», Суворова и Жукова, а также знак отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Награждённых бойцов заместитель командующего округом поблагодарил за примерное мужество и образцовое исполнение воинского долга.

Кроме этого, двадцать пять военнослужащих были награждены памятной медалью Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции».

Фото: Росгвардия