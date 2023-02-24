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Заместитель командующего Сибирским округом вручил госнаграды росгвардейцам-участникам спецоперации

 В Кемерове заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии по тылу полковник Олег Саматов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим спецназа Росгвардии, отличившимся во время проведения специальной военной операции.

Полковник Олег Саматов и командир спецподразделения подполковник Батор Шадоев вручили пятидесяти росгвардейцам государственные награды, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу», Суворова и Жукова, а также знак отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Награждённых бойцов заместитель командующего округом поблагодарил за примерное мужество и образцовое исполнение воинского долга.

 Кроме этого, двадцать пять военнослужащих были награждены памятной медалью Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции».

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/02/2023
Общество
Кемерово
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