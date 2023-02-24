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Заместитель командующего Сибирского округа Росгвардии принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества в Кузбассе

 В областном центре возле Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Вместе с руководством региона и силовых структур, ветеранами боевых действий и юнармейцами в мероприятии приняли участие заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии по тылу полковник Олег Саматов, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, командир отряда специального назначения «Кузбасс» подполковник Батор Шадоев.

 После минуты молчания в память о павших за Родину в Великой Отечественной войне участники митинга возложили цветы к подножию Мемориала.

 Кроме этого, в ходе мероприятия председатель Российского союза Ветеранов Афганистана Кузбасса Игорь Кошелев вручил за достижения в учебе и спорте знаки «Юнармейской доблести» четырем воспитанникам профильных классов Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
24/02/2023
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