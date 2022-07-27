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Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы наркосбытчиков

Заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Анатолий Закусилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести уроженцев стран Ближнего Зарубежья, которые обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных в составе организованной преступной группы, в крупных размерах.

По версии следствия, неустановленное лицо создало устойчивую преступную группу, в которую вошли молодые люди, исполняющие роль оптовых курьеров. Следствием установлена их причастность к сбыту наркотического средства - героин в крупных и особо крупных размерах в августе и сентябре 2021 года на территории Омской и Кемеровской областей.

В общей сложности из незаконного оборота изъято более 350 грамм наркотического средства.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После задержания подозреваемые активно сотрудничали со следствием и давали подробные показания о совершенных ими преступлениях.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения обвиняемым будет направлено в Заводский районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу. За совершенные преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до15 лет.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
27/07/2022
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