Заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма назначен Сергей Алексеев

Сергей Игоревич Алексеев родился 12 сентября 1981 года в селе Бородино Красноярского края.

В 2003 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт», в 2017 году прошел обучение по программе дополнительного профессионального образования по специальности «Управление спортом».

Сергей Игоревич начал трудовую деятельность в 2002 году в средней образовательной школе № 24 (Красноярск) учителем физической культуры и спорта. В период с марта 2008 года по июнь 2010 года работал в должности директора средней образовательной школы № 150 (Красноярск). С июля 2010 года по июль 2012 года – заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, с июля 2012 года по август 2019 – министр спорта Красноярского края. С сентября 2019 года по ноябрь 2019 года работал заместителем директора ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.

Фото: пресс-служба АКО