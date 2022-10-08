Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в СФО по вопросу реализации нацпроектов

8 октября заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросу реализации национальных проектов России в регионах округа. В его работе участвовали Анатолий Серышев, Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, представители законодательной и исполнительной власти регионов округа.

В своем выступлении заместитель Генерального прокурора России отметил, что аналитические данные свидетельствуют о положительной динамике кассового расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий нацпроектов, однако несмотря на это, органы правоохраны, контроля, прокуратуры в округе повсеместно вскрывают нарушения законодательства, в том числе выявляют факты хищения, неэффективного использования средств, выделенных на эти цели.

Дмитрий Демешин подчеркнул, что в I полугодии 2022 г. прокуроры выявили свыше 5 тыс. нарушений законов, что свидетельствует об упущениях органов власти в организации исполнения мероприятий национальных проектов, отсутствии надлежащего контроля. Так, по данным Министерства просвещения России высока вероятность незавершения строительства в текущем году 29 объектов общего и дошкольного образования на 16 тыс. мест, больше всего в Новосибирской (8), Омской (7) и Иркутской (5) областях.

Завершение строительства детсадов в с. Боровиха Алтайского края, д. Усть-Куда и мкр. Березовый Иркутской области, Центральном административном округе г. Омска и мкр. Ясная Поляна Омской области перенесено властями с 2021 г. на 2022 г., однако и сейчас усматриваются системные сбои.

Прокуроры принципиально решают вопрос об ответственности виновных. Так, по материалам проверки Генеральной прокуратуры России о реализации нацпроекта «Образование» следственным органом возбуждено уголовное дело о халатности в связи с выявленной оплатой невыполненных работ на сумму более 28 млн руб. при строительстве школы в д. Грановщина Иркутской области. Его расследование продолжается, на имущество обвиняемого наложен арест. Чиновник содержится под стражей. После прокурорского вмешательства строительство проблемной школы завершено, в сентябре там начались занятия.

В Томской области расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями должностного лица, подписавшего акты о приемке некачественно выполненных работ при строительстве Корниловской школы на сумму более 13 млн руб. Чиновник находится под домашним арестом.

Демешин Д.В. отметил неоднократный перенос сроков завершения строительства «Ледового дворца спорта» по нацпроекту «Демография» в г. Новосибирске, ослабление контроля органов власти. Обратил внимание Министра здравоохранения России на переносы из года в год начала строительства нескольких поликлиник, которые крайне необходимы гражданам быстрорастущего мегаполиса.

По постановлению прокурора Октябрьского района г. Красноярска в связи с нарушением сроков выполнения работ при строительстве в рамках нацпроекта «Демография» детского сада в Академгородке подрядчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 105 млн руб., министр образования Красноярского края привлечена к административной ответственности за ненадлежащую организацию исполнения соглашения по данному объекту. По материалам прокуратуры края следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц при контроле за строительством детского сада. После принятия этих мер строительство активизировано, большая часть работ (64%) уже выполнена.

В Омской области по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, а также учреждения «Облстройзаказчик», допустивших срыв сроков исполнения мероприятий по строительству четырех детских садов, начиная с 2019 г.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по строительству двух детских садов по ул. Станционной в г. Омске и р.п. Большеречье по постановлениям прокуроров должностные лица подрядчиков привлечены к административной ответственности. После принятых мер строительство детсада в г. Омске окончено, по второму – почти в полтора раза увеличилась строительная готовность; планируется его фактическое завершение до конца года.

Четыре административных дела возбуждены прокурором Октябрьского района г. Томска в отношении должностных лиц застройщиков АО «СУ ТДСК» и ООО «СМУ ТДСК», нарушивших при исполнении мероприятий национального проекта «Демография» сроки строительства зданий детсадов.

Завершая выступление, Демешин Д.В. отметил, что прокурорам в округе поставлена задача давать принципиальную оценку полноте принятых мер для достижения запланированных в рамках нацпроектов результатов. Это соответственно потребует обеспечения органами власти их прямой обязанности – надлежащего мониторинга, личного контроля, оперативного реагирования на возникающие отклонения при исполнении мероприятий национальных проектов.

Старший прокурор управления Любовь Баунтрок

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