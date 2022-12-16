Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин возложил цветы к мемориалу «Покорителям земных недр и спасателям»

Сегодня, 16 декабря 2022 года, в ходе рабочей поездки в Кузбасс заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин совместно с прокурором региона Александром Блошкиным, главой города Белово Алексеем Курносовым, главой Беловского муниципального округа Владимиром Астафьевым возложили цветы на мемориал «Покорителям земных недр и спасателям» в городе Белово.

Мемориал создан и установлен на аллее «Шахтерской Славы» в память о трагедии, произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная», унесшей жизни 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Композиция представляет собой скульптуры шахтера и горноспасателя рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена погибших в этот трагический день.

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших.

Фото: прокуратура Кемеровской области