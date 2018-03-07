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Замглавы Кемерово будут судить за получение взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении  бывшего начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства, заместителя главы Кемерово, обвиняемого в получении взятки в значительном размере.

В октябре 2017 года чиновник потребовал от представителя  юридического лица взятку в сумме 50 тысяч рублей  за способствование  в решении вопроса  по заключению договора аренды на автобус, принадлежащий администрации города. Деньги были перечислены  безналичным зачислением на его расчетный счет. Полученными средствами чиновник оплатил гостиницу на курорте.

А предприниматель о  предложении  замглавы города рассказал  в УФСБ. Факт взятки был подтвержден. В настоящий момент уголовное дело в отношении, уже бывшего, чиновника передано в суд.

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kuzbassnews.ru
07/03/2018
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