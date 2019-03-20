Замглавы Новокузнецка отстранен от должности

Глава Новокузнецка отстранил от должности своего заместителя по вопросам ГО и ЧС Андрея Федорчука.
Причиной стали не соответствующие действительности акты противопаводковых работ и подделка в них подписи главы города, сообщает газета Кузбасс.
Сейчас в администрации города проводится служебное расследование, по итогам которого будет решено – привлекать чиновника к уголовной ответственности или нет.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка
20/03/2019
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