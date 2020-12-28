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Запрет ввоза зерна в мешках

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании информации от филиала ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога, уведомляет участников ВЭД осуществляющих перевозку сельскохозяйственной продукции о прекращении приема продукции в крытых вагонах, отгружаемой в мешках весом 50 килограмм, предназначенной для экспорта в КНР через пограничный переход Забайкальск- Маньчжурия, перевозку сельскохозяйственной продукции (овес, рапс, семя льна, подсолнечника, гречневая крупа) необходимо осуществлять насыпью, убытки вызванные несоблюдением правил несет предприятие — отправитель.

Контактные реквизиты для консультаций специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б

Общество
kuzbassnews.ru
28/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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