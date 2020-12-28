Запрет ввоза зерна в мешках

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании информации от филиала ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога, уведомляет участников ВЭД осуществляющих перевозку сельскохозяйственной продукции о прекращении приема продукции в крытых вагонах, отгружаемой в мешках весом 50 килограмм, предназначенной для экспорта в КНР через пограничный переход Забайкальск- Маньчжурия, перевозку сельскохозяйственной продукции (овес, рапс, семя льна, подсолнечника, гречневая крупа) необходимо осуществлять насыпью, убытки вызванные несоблюдением правил несет предприятие — отправитель.

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