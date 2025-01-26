Запуск Северо-Западного обхода позволил на 25% снизить количество ДТП в Кемерове

Движение транспорта по Северо-Западному обходу Кемерово запустили в конце октября прошлого года. Это позволило вывести с городских дорог от 10 до 12,5 тысячи единиц транзитного транспорта в сутки, из которых до 40% — большегрузы.



«На улицах областного центра, особенно там, по которым обычно шли фуры, сейчас значительно улучшилась обстановка. По информации регионального МВД, после запуска Северо-Западного обхода в Кемерове количество ДТП сократилось на 25,6%, пострадавших участников дорожного движения — на треть, погибших — в два раза», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



По критериям оценки регионального проекта «Безопасность дорожного движения» Кузбасс среди субъектов РФ находится в «зеленой зоне». Зарегистрировано общее снижение количества ДТП, погибших, раненых.



В Кузбассе с 2022 года реализуется программа повышения безопасности дорожного движения. За два года в нормативное состояние приведено 1 209 объектов улично-дорожной сети, в том числе 569 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, заменено и установлено более 52 тысяч метров пешеходных ограждений, установлено и заменено почти 500 светофорных объектов.



Напомним, проект создания Северо-Западного обхода Кемерова был реализован в кратчайшие сроки, вместо шести лет строительства — за три года. Протяженность новой дороги, которая соединила федеральную трассу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя город Кемерово, составляет 47,6 км. Она проходит по территориям Кемеровского и Топкинского муниципальных округов и включает в себя 4 транспортные развязки, 8 путепроводов, 3 мостовых сооружения и экодук. Четырехполосная автомобильная дорога относится к категории IБ, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/ч.