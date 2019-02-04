Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Зарплата горняков «Юбилейной» выросла на 17, 5% в 2018 году

Средняязаработная плата горняков шахты «Юбилейной» в 2018 году выросла на 17, 5% по сравнению с 2017 годом.

Рост заработной платы был обеспечен стабильной работой горняков и выполнением плановых показателей. В 2019 году в апреле компания в очередной проиндексирует заработную плату работников.

Шахта «Юбилейная» вошла в состав Холдинга «ТопПром» в 2013 году. Запуск добычи угля на шахте состоялся в 2016 году. Запуск второй очереди «Юбилейной» – в 2018 году. В модернизацию и техническое перевооружение шахты Холдинг вложил свыше 10 миллиардов рублей. В настоящий момент на «шахта «Юбилейная» работает свыше 1, 5 тысяч человек. Из них почти половина молодые специалисты. В 2019 году горняки планируют выдать на-гора больше двух миллионов тонн угля. Шахта входит в современный горно-обогатительный комплекс наряду с ЦОФ «Щедрухинская» и автотранспортным предприятием «ТрансАвто».

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/02/2019
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus