Зарплата горняков «Юбилейной» выросла на 17, 5% в 2018 году

Средняязаработная плата горняков шахты «Юбилейной» в 2018 году выросла на 17, 5% по сравнению с 2017 годом.

Рост заработной платы был обеспечен стабильной работой горняков и выполнением плановых показателей. В 2019 году в апреле компания в очередной проиндексирует заработную плату работников.

Шахта «Юбилейная» вошла в состав Холдинга «ТопПром» в 2013 году. Запуск добычи угля на шахте состоялся в 2016 году. Запуск второй очереди «Юбилейной» – в 2018 году. В модернизацию и техническое перевооружение шахты Холдинг вложил свыше 10 миллиардов рублей. В настоящий момент на «шахта «Юбилейная» работает свыше 1, 5 тысяч человек. Из них почти половина молодые специалисты. В 2019 году горняки планируют выдать на-гора больше двух миллионов тонн угля. Шахта входит в современный горно-обогатительный комплекс наряду с ЦОФ «Щедрухинская» и автотранспортным предприятием «ТрансАвто».