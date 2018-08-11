«Зарядись энергией с Росгвардией»: в Кузбассе прошел спортивный праздник

В Кемерове на территории войсковой части 27 отряда специального назначения «Кузбасс» отпраздновали всероссийский День физкультурника. Спортивный праздник прошел под девизом «Зарядись энергией с Росгвардией».

Перед началом мероприятия бойцы спецназа и их семьи почтили минутой молчания память военнослужащих Росгвардии, погибших 8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины. Трагедия произошла во время проведения плановых занятий.

«Мы хотели бы посвятить сегодняшний спортивный праздник нашим погибшим спортсменам-альпинистам. День физкультурника - это и их день. Наши дети должны равняться на таких спортсменов и помнить их», - отметил командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Александр Соболевский.

Спецназовцы вместе с женами и детьми прошли семейную эстафету, кульминацией которой стало перетягивание каната. После чего участники спортивного праздника поделились на команды и устроили мини-турнир по баскетболу и футболу.

«Здорово, что мы не только занимаемся спортом, но и укрепляем добрые взаимоотношения с другими семьями военнослужащих», - отметила Елена, супруга офицера Росгвардии Кузбаса.

В конце мероприятия организаторы соревнований подвели итоги и наградили грамотами и сладкими призами юных участников.