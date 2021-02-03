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Патриотический клуб «Память» рассказал школьникам о Сталинградской битве

Заседание патриотического клуба «Память», посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В рамках встречи, учащиеся узнали о таком важном событии, как Сталинградская битва, закончившаяся победой Вооружённых сил СССР 2 февраля 1943 года.

Встреча сопровождалась показом видеороликов, созданных сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» для всероссийского конкурса видеороликов «Мое детство война». В ходе встречи ветеран воинской службы - Виталий Александрович Некрасов, поделился своими воспоминаниями о военном времени.

В юбилейный для Кузбасса год, в «Кузбасскино» пройдут циклы патриотических мероприятий для кемеровских школьников и студентов, совместно с патриотическим киноклубом «Память» Совета ветеранов войны и труда администрации Заводского района.

Для участников встречи в финале состоялся просмотр фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».

Подробности и дополнительная информация по телефону 36-43-69.


Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/02/2021
Культура
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