Патриотический клуб «Память» рассказал школьникам о Сталинградской битве

В воздухе двух крупнейших городов Кузбасса выявлено превышение уровня загрязняющих веществ Специалисты рассказали, чем дышали кузбассовцы в эти дни. Как сообщили в Кемеровском Гидрометцентре...

Синоптики предупредили кузбассовцев о плохой видимости, метелях и гололеде Синоптики предупреждают, что 3 февраля в Кемеровской области будет облачно с прояснениями, ночью...

Кемеровская мэрия назвала объекты для благоустройства в 2022 году Уже объявляются тендеры на благоустройства дворовых территорий и т. д. А вот 19 февраля начнётся...