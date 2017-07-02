Заведующая детским садом обвиняется в присвоении денежных средств

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней заведующей одного из детских садом Крапивинского района, обвиняемой в присвоении или растрате, совершенной с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, в период с января по октябрь 2016 года заведующая детским садом из корыстных побуждений оформила свою дочь на должность делопроизводителя и младшего воспитателя. Фактически к работе женщина не приступала, обязанности не исполняла. В табель учета рабочего времени обвиняемая вносила ложные сведения, на основании которых дочери начислялась и выплачивалась заработная плата, премии и иные выплаты. В общей сложности, из муниципального бюджета обвиняемая присвоила порядка 63 тысяч рублей. Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России Кемеровской области. Также обвиняемая является депутатом местного Совета народных депутатов.
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