Завершаются работы по расчистке русла реки Аба в Прокопьевске

Реализация проекта «Расчистка русел рек Аба и Киня на территории города Прокопьевска» рассчитана на три года – с 2015 по 2017. Стоимость работ 73,09 млн рублей.

Объём работ внушительный. Порядок должен быть наведён на руслах рек Аба и Киня на участке общей протяженностью 24 км. Работы ведут специалисты компании «НПП «ШЕЛЬФ» из Санкт-Петербурга.