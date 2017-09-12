Завершаются работы по расчистке русла реки Аба в Прокопьевске

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Реализация проекта «Расчистка русел рек Аба и Киня на территории города Прокопьевска» рассчитана на три года – с 2015 по 2017. Стоимость работ 73,09 млн рублей.
Объём работ внушительный. Порядок должен быть наведён на руслах рек Аба и Киня на участке общей протяженностью 24 км. Работы ведут специалисты компании «НПП «ШЕЛЬФ» из Санкт-Петербурга.
12/09/2017
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