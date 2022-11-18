Завершена реконструкция трассы Р-255 «Сибирь» в Кузбассе

Проект строительства и реконструкции реализован на участке км 149 – км 158.

Участок начинается на границе Кемеровской области – Кузбасса с Новосибирской областью. Здесь построена двухуровневая транспортная развязка, распределяющая транспортные потоки в направлениях Кемерова, Новосибирска и Томска. Далее, на 152-м км, возведен новый путепровод над железнодорожными путями вместо прежнего, проработавшего около 60 лет. Его габариты предполагают возможность строительства ещё одной железнодорожной ветки.

На подходах к путепроводу построены новые участки дороги общей протяженностью 3,5 км. На остальных 5,5 км выполнено уширение дорожного полотна с устройством нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и установкой элементов обустройства: барьерного ограждения, дорожных знаков, информационного табло с интерактивными знаками. В результате техническая категория 9-километрового участка повышена с III-ей до II-й. Разрешенная скорость – 90 км/ч.

Линии освещения с энергосберегающими элементами общей протяженностью около 8 км установлены на новом путепроводе и транспортной развязке. Кроме того, на 158-м км построена освещенная площадка отдыха для водителей, а на 154-м км оборудован проезд для сельскохозяйственной техники без пересечения с основной дорогой, также на объекте уложены 12 новых водопропускных труб.

Реконструкция выполнена в течение трех лет в рамках Федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основная цель выполненных работ – повышение безопасности дорожного движения.

Фото: Пресс-служба Сибуправтодора