Завершено строительство новых корпусов президентского кадетского училища

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Два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном построены на территории Кемеровского президентского кадетского училища. Но данный момент строители завершают благоустройство территории возле новых корпусов.
Общая площадь новых зданий составляет почти 8 тыс. кв. метров, в том числе площадь спорткомплекса — более 5,6 тыс. кв. метров. Спальные корпуса и спортивный комплекс соединены теплыми переходами. После ввода новых корпусов в училище смогу жить и получать образование 840 кадетов, число учащихся будет увеличиваться постепенно, в течение нескольких лет.
26/07/2020
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