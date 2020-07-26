Завершено строительство новых корпусов президентского кадетского училища

В детском лагере Кузбасса коронавирус выявили у шести человек У двоих детей и четверых взрослых выявлена коронавирусная инфекция в детском оздоровительно-...

Построена вторая очередь президентского кадетского училища в Кемерове Спальные корпуса и спорткомплекс, площадь которого превышает, 5,6 тысяч квадратных метров,...

Еще 75 пациентов заболели коронавирусом в Кузбассе По состоянию на утро 25 июля еще у 75 человек выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом...