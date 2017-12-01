Завершилась годовая спартакиада «Южного Кузбасса»

В угольной компании «Южный Кузбасс» соревнованиями по шахматам завершилась годовая спартакиада среди работников.

В первом дивизионе победителями соревнований по шахматам стала команда управления «Южного Кузбасса» (ее представителю Николаю Показаньеву не было равных в личном первенстве), «серебро» – у сборной шахты им. В.И. Ленина, третье место – у горняков разреза «Томусинский». Во втором дивизионе сильнейшими признаны обогатители ОФ «Красногорская», лучший шахматист – работник шахты «Ольжерасская-Новая» Сергей Морозов.

По результатам шахматных баталий звания абсолютного чемпиона спартакиады в первом дивизионе в восьмой раз добилась команда ЦОФ «Сибирь». Вторую строчку турнирной таблицы заняли «управленцы» «Южного Кузбасса», и третья ступень пьедестала – у горняков разреза «Красногорский».

«В этом году в соревнованиях по восьми видам спорта приняло участие 15 команд. На церемонии награждения команды-победители получат кубки и почетные грамоты, лучшие спортсмены будут поощрены денежными премиями», – отметил директор по персоналу «Южный Кузбасс» Алексей Гордеев.