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Завершилась годовая спартакиада «Южного Кузбасса»

В угольной компании «Южный Кузбасс»  соревнованиями по шахматам завершилась годовая спартакиада среди работников.

В первом дивизионе победителями соревнований по шахматам стала команда управления «Южного Кузбасса» (ее представителю Николаю Показаньеву не было равных в личном первенстве), «серебро» – у сборной шахты им. В.И. Ленина, третье место – у горняков разреза «Томусинский». Во втором дивизионе сильнейшими признаны обогатители ОФ «Красногорская», лучший шахматист – работник шахты «Ольжерасская-Новая» Сергей Морозов.

По результатам шахматных баталий звания абсолютного чемпиона спартакиады в первом дивизионе в восьмой раз добилась команда ЦОФ «Сибирь». Вторую строчку турнирной таблицы заняли «управленцы» «Южного Кузбасса», и третья ступень пьедестала – у горняков разреза «Красногорский». 

«В этом году в соревнованиях по восьми видам спорта приняло участие 15 команд. На церемонии награждения команды-победители получат кубки и почетные грамоты, лучшие спортсмены будут поощрены денежными премиями», – отметил директор по персоналу «Южный Кузбасс» Алексей Гордеев.

Спорт
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
01/12/2017
Спорт
Междуреченск
Мыски
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