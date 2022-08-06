Завершилась туристско-краеведческая экспедиция «Кузбасс глазами юного блогера»

Межмуниципальная экспедиция проводится в рамках реализации летней оздоровительной кампании 2022 года, а также задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», предусматривающих формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Маршрут экспедиции прошел по территориям Тяжинского, Тисульского, Мариинского и Чебулинского округов. Школьники изучали историю малой родины, знакомились с достопримечательностями. В самом начале пути, участников туристско-краеведческой экспедиции поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

В Тяжинском округе ребята посетили экспозицию «Музей на колесах», посвященную Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. При штурме Берлина 30 апреля 1945 года знаменосец 220-го гвардейского полка спас из-под огня немецкую девочку. Он стал прообразом монумента советскому воину-освободителю работы Евгения Викторовича Вучетича в берлинском Трептов-парке.

В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович Масалов с боями прошел 2,5 тысячи километров в составе Брянского, Сталинградского, Юго-Западного, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал от нацистов Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу, Германию. Форсировал Днепр, Днестр, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Был дважды контужен, трижды ранен. Николай Иванович Масалов награжден орденами Отечественной войны I, II степени, орденом Славы III степени, 22 медалями. Он почетный гражданин Тяжинского района, Герой Кузбасса.

Юные блогеры побывали в музейной комнате центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова, приняли участие в квест-игре. В селе Преображенка ребята познакомились с реконструкторами военной истории Отечества, посмотрели постановочный фрагмент боя, познакомились с экспонатами и техникой времен Великой Отечественной войны, а также подкрепили силы гречневой кашей на полевой кухне.

Путешествие продолжилось в Тисульском округе, где подростки посетили историко-краеведческий музей, храм имени иконы Божией Матери «Троеручица», познакомились с легендой о тисульской принцессе, побывали у памятника летчику-космонавту Алексею Архиповичу Леонову, а также на озере Большой Берчикуль. Вечером, в детском оздоровительном лагере «Березка» ребят ждал конкурс песен у костра «Россия – Родина моя».

В Чебулинском округе для юных блогеров организовали экскурсию «8 чудо Кузбасса». В деревне Шестаково путешествие началось со смотровой площадки, откуда открывается величественный вид на долину динозавров. Ребята посетили визит-центр, где находится скелет Пситтакозавра Сибирского в полном сочленении, познакомились с выставкой археологических находок. На раскопе «Шестаково-3» юные краеведы побывали в настоящей лаборатории палеонтологов. В выставочном зале представлены останки динозавров, которые обитали в этих местах сотни миллионов лет назад. Также ребята познакомились с археологической реконструкцией первого за Уралом «Поминально-погребального склепа тагаро-таштыкской культуры V века до н.э.».

Завершающим пунктом маршрута туристско-краеведческой экспедиции стал город Мариинск. Юные блогеры осмотрели стелу «Мариинск» в виде казачьего острога, посетили православно-мемориальный комплекс «Память» с часовней Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ребята приняли участие в фестивале «День Сибирского купечества» - прогулялись по Большой Московской, узнали секреты мастеров в музее «Береста Сибири». Все участники маршрута получили справки о зачете прохождения туристского спортивного маршрута.