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Завершился цикл мероприятий, посвященных 25-летию Тяжинского ЦСОН

Тема праздника для всех сотрудников была одна - «Зимняя ярмарка», и каждое отделение должно было представить свой щедрый стол. Мероприятие началось с жеребьевки, которую провела директор центра Ольга Михайловна Ряшина. Первыми свой стол презентовали соцработники отделения социального обслуживания на дому № 3. Ведущие в цыганских костюмах под зажигательный танец спели песню и провели с присутствующими шуточные гадания.
Вторым по итогам жеребьевки выступало отделение дневного пребывания. Они в русских народных костюмах удивили гостей щедростью русской кухни, угостив присутствующих горячими домашними пельменями, рыбным пирогом, холодцом и кровяной колбасой.
Отделение социального обслуживания на дому № 1 представило свой стол в украинском стиле: ароматные пампушки, сырники, сало, маринованные грибочки, огурчики и десерт - пирог с вишневым джемом.
Социальные работники отделений социального обслуживания на дому № 2, 4 творчески подошли к презентации своих столов. В роли ведущих выступили Дед Мороз и Снегурочка, они начали свою презентацию с приглашения на ярмарку, а затем каждый участник представил свое блюдо в стихотворной форме.
Специалисты административно-хозяйственной части представили уху, сваренную на костре. При этом были использованы элементы театрализованного представления.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/01/2020
Общество
Тяжин
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