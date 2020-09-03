Завершился прием заявок на общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая Родина»

В творческой работе «Педагог, поэт и хранитель истории» рассказывается о создателе музея Тяжинского агропромышленного техникума Кемеровской области - Кузбасса - Алексее Николаевиче Ростовском (https://хранителиродины.рф/Article/?i...). В системе профессионально-технического образования ветеран трудится без малого полвека.

За 45 лет в учебном заведении получили путевку в жизнь более 13 тысяч человек – трактористы, водители, операторы машинного доения, плотники, каменщики, сварщики, мастера сельскохозяйственного производства, повара, социальные работники, технологи, продавцы и экономисты.

Девять лет назад с инициативой о создании музея выступил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский. За эту кропотливую работу и взялся ветеран. Алексей Николаевич по крупицам добывает информацию о первых учителях, разыскивает бывших учеников, которые добились значительных успехов, работая по специальностям, полученным в техникуме.

Немало ему пришлось поколесить по округе, прежде чем был собран богатейший материал о становлении учебного заведения, его трудовых династиях. Благодаря упорному труду ветерана в музее создана уникальная фотолетопись жизни техникума.

Конкурс литературно-краеведческих работ «Малая Родина» проводится АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и ООО «МОЯОКРУГА» в целях реализации проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности». Партнер конкурса: Ассоциация волонтерских центров. Итоги конкурса будут подведены до 14 сентября 2020 года и опубликованы на сайте ХранителиРодины.рф.